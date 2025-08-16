Lens - Lyon Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa)

Fransa’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Lens, Lyon karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Lens ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Lens - Lyon karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



LENS - LYON MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de birinci hafta mücadelesinde Lens - Lyon kozlarını paylaşıyor.



Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak Lens - Lyon karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 18.00 da başlayacak ve beın Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



FRANSA LİGUE 1 GÜNÜN PROGRAMI



18.30 Lens - Lyon



22:00 Monaco - Le Havre



22:05 Nice - Toulouse





