Lens - Lyon Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa)
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Lens ve Lyon karşı karşıya geliyor. Sezonun iddialı takımlarından Lyon zorlu Lens deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.
Fransa’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Lens, Lyon karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Lens ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Lens - Lyon karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
LENS - LYON MAÇI NE ZAMAN?
Ligue 1’de birinci hafta mücadelesinde Lens - Lyon kozlarını paylaşıyor.
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak Lens - Lyon karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 18.00 da başlayacak ve beın Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FRANSA LİGUE 1 GÜNÜN PROGRAMI
18.30 Lens - Lyon
22:00 Monaco - Le Havre
22:05 Nice - Toulouse
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Ligue 1
- Fransa