Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de heyecan Lens - Marsilya maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
LENS - MARSİLYA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Lens - Marsilya kozlarını paylaşıyor. Lens'de, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 22.05’de başlayacak mücadele bein Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.