Lens - Marsilya  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lens - Marsilya karşı karşıya geliyor. Toulouse zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LENS - MARSİLYA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Lens - Marsilya kozlarını paylaşıyor. Lens'de, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 22.05’de başlayacak mücadele bein Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

