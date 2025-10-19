Lens - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Lens - Paris FC maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Paris FC yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



LENS - PARİS FC MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de Lens - Paris FC karşı karşıya geliyor. Lens'de, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 16.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

