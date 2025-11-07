Leny Yoro, Tottenham Hotspur maçı öncesi iddialı: "Geçen sene neler yaşandığını biliyoruz"

"FİNALDE BAŞKA BİR SONUCUN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTEREBİLİRİZ"

UEFA'nın düzenlediği turnuvalara katılım sağlayamamanın belki de bir avantaj olduğunu söyleyen 19 yaşındaki oyuncu, "Finalde neler olduğunu herkes biliyor. Bu yüzden yarınki maç, bize finalde başka bir sonucun mümkün olduğunu kanıtlama şansı verebilir. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterdik. Ama şimdi bir hafta boyunca sıradaki maça hazırlanabiliyoruz. Bu, bazı şeyleri daha iyi yapmamıza sebep oluyor. Çalışmak için daha çok vaktimiz var." ifadeleri kullandı.

"RUBEN AMORIM'E ALIŞTIK"

Tottenham maçının çok önemli olduğunu belirten Fransız futbolcu, "Şu an iyi bir momentum yakaladık. Tottenham maçı bizim için çok önemli. Kazanırsak zirvenin etrafında kalmaya devam edeceğiz. Buraya geldiğimden dolayı hiçbir zaman pişman olmadım. Ruben Amorim'in rotasyonlarına ve taktiklerine de alıştım. Gerektiği zaman yedek kalmak benim için bir problem değil." ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

"AVRUPA'DA OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Manchester United için Avrupa'da oynamanın bir zorunluluk olduğunu söyleyen Yoro, "Bu takımda kötü bir şey yaşanmasını istemiyoruz. Bu yüzden dramaya değil sahaya odaklıyız. Herkesle konuşuyoruz, iyi ilişkilerimiz var. Kötü karakterlerin üzerine bir yapı inşa edemeyiz. Kulübün bu noktada son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Manchester United'da oynuyorsanız Avrupa'da oynamak zorundasınız. Bu bizim için en önemli hedef ve bu hepimizin aklında." diyerek konuşmasına son verdi.