Leon Bailey kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Leon Bailey hangi mevkide oynuyor?

Leon Patrick Bailey, 9 Ağustos 1997 tarihinde Jamaika’nın Kingston şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Bailey, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle 2017 yılında transfer olduğu Alman ekibi Bayer Leverkusen’de sergilediği etkileyici oyunla adından sıkça söz ettirdi.



Bailey, 2021 yılında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. İngiltere'de zaman zaman sakatlık problemleri yaşasa da, formda olduğu dönemlerde takımına önemli katkılar sundu. Jamaika Milli Takımı formasını da giyen Bailey, uluslararası arenada da ülkesinin en önemli oyuncularından biri konumunda.



HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?



Leon Bailey, asıl pozisyonu sağ kanat olmakla birlikte, sol kanat ve zaman zaman forvet arkasında da görev alabilen çok yönlü bir hücum oyuncusudur. Hızı, çabukluğu ve bire birde adam geçme becerisiyle savunmaları zorlayan Bailey, aynı zamanda uzaktan şutlarıyla da skora katkı sağlayabiliyor.



Fenerbahçe’nin kanat rotasyonuna dinamik bir alternatif sunabilecek olan Bailey, hem geçiş oyunlarında hem de yerleşik savunmalara karşı etkili bir silah olarak değerlendiriliyor.