Leonardo Bonucci Fenerbahçe'nin 188. yabancı futbolcusu oldu

Fenerbahçe'nin, Almanya'nın Union Berlin ekibinden kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, kulüp tarihinin 188. yabancı futbolcusu oldu.



Tarihindeki ilk İtalyan futbolcu transferini Ranço'yu kadrosuna katarak yapan sarı-lacivertli ekibin bir diğer İtalyan oyuncusu ise Baldini olmuştu.



Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etmişti.



Leonardo Bonucci'yi de transfer eden Fenerbahçe, 188. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.



DEVRE ARASININ İLK TRANSFERİ



Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.



Başkan Ali Koç döneminin 92. transferi olan İtalyan oyuncu, 2023-2024 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı.



BONUCCİ'NİN 9. KULÜBÜ FENERBAHÇE



Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 9. takımını seçti.



Kariyerine 2005 yılında ülkesinin Viterbese takımında başlayan Bonucci ardından Inter'in 19 yaş altı takımına katıldı. Burada A takım seviyesine yükselen İtalyan savunmacı, ardından Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin formalarını giydi.



JUVENTUS İLE ZİRVEYE ÇIKTI



Leonardo Bonucci, kariyerinde Juventus ile dünya futbolunun zirvesine çıktı.



Uzun süre en iyi savunmacılar arasında gösterilen Bonucci, en istikrarlı dönemini de yine Juventus'ta sergiledi.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI



Sarı-lacivertli kulübün, Leonardo Bonucci de dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 188 futbolcu ülkelerine göre şöyle:



Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues



Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.



Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer



Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde



Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack



Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma



Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka



Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.



Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel



Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.



Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku



İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi



Sırbistan (4): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic



Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed



İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci



Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti



Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter



Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov



Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni



İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado



Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami



Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi



Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski



İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent



Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic



Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar



Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev



Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi



Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia



İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen



Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel



Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla



İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh



Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc



Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette



Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak



Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai



Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski



Bosna Hersek (2): Demir Hotic, Edin Dzeko



Güney Afrika (1): John Moshoeu



İsrail (1): Haim Revivo



Meksika (1): Diego Reyes



Kosova (1): Vedat Muric



Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues



Ekvador (1): Enner Valencia



Kongo (1): Marcel Tisserand



Tanzanya (1): Mbwana Samatta



Güney Kore (1): Min-jae Kim



Sierra Leone (1): Steven Caulker



Belçika (1): Michy Batshuayi



Norveç (1): Joshua King



Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır. Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor Haberi Görüntüle