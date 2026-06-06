Leroy Sane attı; Almanya, Türkiye'nin rakibi ABD'yi mağlup ett
06.06.2026 23:36
Leroy Sane'nin golü sonrası Almanya Milli Takımı'nın gol sevinci.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Almanya, özel maçta Türkiye'nin gruptaki rakibi ABD'yi mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakibi ABD ile Almanya karşı karşıya geldi.
Chicago'daki Soldier Field'da oynanan müsabaka, Almanya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kai Havertz ve 57. dakikada Galatasaraylı Leroy Sane kaydetti.
Almanya'dan Leroy Sane ve ABD'den Pulisic'in ikili mücadelesi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane, 72. dakikada yerini Jamie Leweling'e bıraktı.