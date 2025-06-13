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Leroy Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sözleşmesi gereği Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda olacak.

Leroy Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında , Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'a kadar olan Sane'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Bayern Münih Sportif Direktör Max Eberl, bu konuyla ilgili ABD'deki kampta açıklamalarda bulundu.

Eberl, Leroy Sane'nin sözleşmesi bitine kadar turnuvada oynayacağını ifade etti. Bayern Münih gruplarda Auckland City FC, Boca Juniors ve Benfica ile karşılaşacak.

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