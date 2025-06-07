Leroy Sane kimdir? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Leroy Sane hangi mevkide oynuyor?

Leroy Sane, 11 Ocak 1996 yılında Essen kentinde dünyaya geldi. Sol kanat pozisyonunda oynayan Alman millî futbolcudur.



Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giymektedir. Sane, hızı ve top sürme yeteneğiyle tanınmaktadır.



Sané ilk profesyonel maçına 2014 yılında Schalke 04 formasıyla çıktı ve 2016 yılında 37 milyon Sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.



City'nin Premier League ve EFL Cup'ı kazanmasına yardımcı olduktan sonra 2017-18'de PFA Yılın Genç Oyuncusu seçilerek bu ödülü kazanan ilk ve şimdiye kadar tek Alman oyuncu oldu.



Sané, Almanya formasıyla ilk uluslararası maçına Kasım 2015'te çıktı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen kadroda yer aldı.