Leroy Sane imzayı attı: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Galatasaray, Leroy Sane için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu katıldı. Leroy Sane ilk olarak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni gezdi.

Tesisteki odasını da gören yıldız futbolcu ardından resmi sözleşmeyi 10 numaralı forması ile imzaladı. İmza töreninin ardından Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Leroy Sane, Galatasaray TV YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.



"Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız"

Dursun Özbek, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray, 25. şampiyonluk, 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz. Şimdi benim taraftarlarımdan da bir ricam var. Biz Sane tişörtlerini çıkacağız burada da rekor kırmamız lazım. Ben buradan bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum. Sane tişörtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atmak istiyorum taraftarlarımla beraber. Buradan yeni sezonun Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"SANE FORMALARININ YÜZ BİNLERCE SATILMASINI BEKLİYORUZ"

Taraftarlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gereken başarıya koşacaklarını vurgulayan Özbek, "Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, tek yumruk olmamızın meyvelerini şimdi şimdi topluyoruz. Sane gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Burada taraftarların desteğine büyük ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sane formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var" diye konuştu.



KAVUKCU: "SANE GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise şunları söyledi:

"Sane gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Alman Milli Takımı’nın oyuncusu. Sane’nin transferi aslında ocak ayında başlayan bir transfer. Duygularımızı ne kadar anlatsak az. Bu dönemde bu oyuncunun buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de taraftarımız. Taraftarımızın şampiyonluk kutlamasında sokaklara çıkması, bizi desteklemesi, onun gelip Bayern Münih maçında etkilenmesi bunların hepsi bir etken. Biz oyuncularla konuşurken şuradan başlıyoruz; Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, eğitim kurumu aynı zamanda. Lisesi, üniversitesi ile bir eğitim kurumu. Bizim 10 numaramızı giyiyor şu anda. 10 numara Metin Oktay, Hagi, Mertens’ten sonra inşallah o da bir ikon olacak bizim için. İnanıyoruz buna. Duyguları anlatmak çok zor. Bu dönemde böyle bir transferi yaptığımız için ne kadar şükretsek azdır. İnşallah yeni başladık. Devamlarının gelmesi için taraftarlarımızdan şunu istiyoruz. GSStore mağazalarımızdan, internet sitemizden siparişlerle başkanımızın söylediği gibi bir an önce gerçekten rekorlar kırmasını bekliyoruz. Hocamızın bize söylediği transferleri yapmamız için bizi motive etmelerini istiyoruz. Hepimiz Galatasaray için buradayız. İşimizi, gücümüzü bırakıp Galatasaray için koşturuyoruz. Herkesin çok büyük emeği var. Biz sonuçta bir ekibiz. Başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuzla daha iyi işler yapacağız. Futbolla bitmiyor sadece tesisler var, çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah güzel işlere devam edeceğiz. Biz de taraftarımızdan Sane ürünleriyle gerçekten bir rekor daha bekliyoruz."



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBENE GELDİM"



Sane ise imzanın ardından duygularını şöyle ifade etti:

"Hem burada olmak hem de burada imza atmak benim için çok büyük bir onur. Kulübe çok teşekkür ederim bana bu imkanı sunduğu için. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."



"TARAFTARLA BİRLİKTE BAŞARI YAKALAMAK BENİM EN BÜYÜK ARZUM"

Geçtiğimiz sezon 10 numaralı formayı giyen Mertens'in çok büyük bir futbolcu olduğunu vurgulayan Alman oyuncu, "Onun numarasıyla ben de o başarıları yakalamak istiyorum. Bu numarayla da Galatasaray’a şans getirmek istiyorum. Açıkçası daha önceki görüntülerden haberdarım, hepsini biliyorum. Sosyal medyadan sürekli bunları takip ettim. Yine de çok şaşırdım. Orada durup bunu yaşadığınız zaman çok farklı duygular hissediyorsunuz. Onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten olağanüstü bir duyguydu. Dolayısıyla bir an önce sahaya çıkıp taraftarla birlikte başarı yakalamak benim en büyük arzum. Kerem’le konuştum inanılmaz mutlu oldu buraya geleceğime. Bana harika bir kulübe, harika insanlara, harika bir taraftara ve harika bir ülkeye geleceğimi söylemişti. Kendisi ne kadar mutlu olduğunu söyledi ve benim de ne kadar mutlu olacağımı söylemişti. Onunla da bir an önce karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.