Letonya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Letonya - Andorra maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Andorra zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Letonya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



LETONYA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Letonya ve Andorra karşı karşıya geliyor. Riga'da, Daugavas Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

