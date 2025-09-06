NTV.COM.TR

Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. K Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya sahne olacak mücadelede Letonya, sahasında güçlü rakibi Sırbistan’ı konuk edecek. İki takım da turnuva yolunda puan kaybına tahammül etmezken, futbolseverler Letonya-Sırbistan maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

bugün sahasında ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. kapsamında Letonya ve Sırbistan K Grubu'nda 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki, Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LETONYA-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya-Sırbistan maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

GRUPLARDA ALINAN SONUÇLAR

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Slovakya-Almanya: 2-0

Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3

- E Grubu

Gürcistan-Türkiye: 2-3

Bulgaristan-İspanya: 0-3

- G Grubu

Litvanya-Malta: 1-1

Hollanda-Polonya: 1-1

- J Grubu

Kazakistan-Galler: 0-1

Lihtenştayn-Belçika: 0-6

