Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri
2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. K Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya sahne olacak mücadelede Letonya, sahasında güçlü rakibi Sırbistan’ı konuk edecek. İki takım da turnuva yolunda puan kaybına tahammül etmezken, futbolseverler Letonya-Sırbistan maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Letonya bugün sahasında Sırbistan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Letonya ve Sırbistan K Grubu'nda 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki, Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LETONYA-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Letonya-Sırbistan maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
GRUPLARDA ALINAN SONUÇLAR
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Slovakya-Almanya: 2-0
Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3
- E Grubu
Gürcistan-Türkiye: 2-3
Bulgaristan-İspanya: 0-3
- G Grubu
Litvanya-Malta: 1-1
Hollanda-Polonya: 1-1
- J Grubu
Kazakistan-Galler: 0-1
Lihtenştayn-Belçika: 0-6
