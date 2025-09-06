Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri

Letonya bugün sahasında Sırbistan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Letonya ve Sırbistan K Grubu'nda 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki, Letonya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



LETONYA-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Letonya-Sırbistan maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.



GRUPLARDA ALINAN SONUÇLAR



Alınan sonuçlar şöyle:



- A Grubu



Slovakya-Almanya: 2-0



Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3



- E Grubu



Gürcistan-Türkiye: 2-3



Bulgaristan-İspanya: 0-3



- G Grubu



Litvanya-Malta: 1-1



Hollanda-Polonya: 1-1



- J Grubu



Kazakistan-Galler: 0-1



Lihtenştayn-Belçika: 0-6



