Letonya - Türkiye (Canlı Anlatım)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Türkiye, Letonya ile Riga'da karşılaşıyor.



CANLI | Letonya 0-1 Türkiye



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MAÇTAN ANLAR



1' İlk düdük çaldı.

22' Abdülkerim Bardakcı, ilk milli maçında golünü attı.

ARDA VE UMUT İLK KEZ İLK 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.



Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

A Milli Takım'ın ilk 11'i



Mert, Zeki-Merih-Abdulkerim-Ferdi, Orkun-Arda, Cengiz-Hakan-Kerem, Umut