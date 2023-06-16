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Letonya - Türkiye (Canlı Anlatım)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşıyor.

Letonya - Türkiye (Canlı Anlatım)

2024 Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Türkiye, Letonya ile Riga'da karşılaşıyor.

CANLI | Letonya 0-1 Türkiye

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MAÇTAN ANLAR

1' İlk düdük çaldı.

22' Abdülkerim Bardakcı, ilk milli maçında golünü attı.

ARDA VE UMUT İLK KEZ İLK 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

A Milli Takım'ın ilk 11'i

Mert, Zeki-Merih-Abdulkerim-Ferdi, Orkun-Arda, Cengiz-Hakan-Kerem, Umut

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