Letonya - Türkiye (Canlı Anlatım)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Türkiye, Letonya ile Riga'da karşılaşıyor.
CANLI | Letonya 0-1 Türkiye
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MAÇTAN ANLAR
1' İlk düdük çaldı.
22' Abdülkerim Bardakcı, ilk milli maçında golünü attı.
ARDA VE UMUT İLK KEZ İLK 11'DE
A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.
Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.
A Milli Takım'ın ilk 11'i
Mert, Zeki-Merih-Abdulkerim-Ferdi, Orkun-Arda, Cengiz-Hakan-Kerem, Umut
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