Levante - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Levante - Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Celta Vigo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Levante - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Levante - Celta Vigo kozlarını paylaşıyor. Valencia'da, Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



