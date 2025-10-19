Levante - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Levante ve Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuçlara gitmeye çalışacak. Levante - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
LEVANTE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da Levante - Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Valencia'da, Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 19.30’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.