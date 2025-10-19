Levante - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Levante - Rayo Vallecano maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Rayo Vallecano yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



LEVANTE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da Levante - Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Valencia'da, Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 19.30’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

