Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da kritik mücadelede Levante ve Real Betis kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Levante , ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Levante - Real Betis mücadelesi için geri sayım başladı. Real Betis, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LEVANTE - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Levante ve Real Betis kozlarını paylaşacak. Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 17.15’te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.