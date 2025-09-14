Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Levante - Real Betis mücadelesi için geri sayım başladı. Real Betis, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



LEVANTE - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Levante ve Real Betis kozlarını paylaşacak. Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 17.15’te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

