Levent Mercan: "Hafta içi hocamla konuşacağız"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Feenerbahçe ile Karagümrük karşı karşıya geldi.



Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.



Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Levent Mercan, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Mercan'ın sözleri:



"HER MAÇTA EN İYİSİNİ YAPARIM"



"Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antreman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet..."



"BENLİK BİR ŞEY YOK"



"Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."