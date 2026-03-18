Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
18.03.2026 14:36
Anadolu Ajansı
25 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 maçta süre aldı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'da kısmi adale yırtılması tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın MR sonucu belli oldu.
Levent Mercan, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.