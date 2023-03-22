Levent Sürme kimdir? | TFF, U21 Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile genç milli takımlardaki yeni görevlendirmeleri duyurdu.

Ümit Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas ve ekibinin ayrılığından sonra teknik direktörlük görevine Levent Sürme getirildi. Sürme'nin yardımcılığını Selçuk Erdoğan yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



Kariyerlerinde milli takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki milli futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörlerimiz "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.



Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Millî Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Milli Takım Kaleci Antrenörü oldu.



Ayrıca, Dolunay Saray, Genç Milli Takım Atletik Performans Antrenörü, Ahmet Buğlar ve Ege Mirza da Genç Milli Takım Analiz Antrenörü olarak göreve başladılar.



Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana Federasyonumuzda Bölge Antrenörü ve Antrenör Eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olurken; Milli Takımlar Kaleci Departmanı Sorumluluğu görevine Emrah Karakovan, Milli Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumluluğu görevine Vural Durmuş ve Milli Takımlar Analiz Departmanı Sorumluluğu görevine ise Okan Aydıner getirildi.



İşte TFF'nin açıkladığı yeni görevler;



U21 Teknik Direktör: Levent Sürme



Yardımcı Antrenör: Selçuk Erdoğan



U19 Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan



Yardımcı Antrenörler: Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam



U18 Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar



Yardımcı Antrenör: Volkan Arslan, Hüseyin Yeşildağ, Adnan Çakmakoğlu



U17 Teknik Direktör: Uğur İnceman



Yardımcı Antrenör: Ömür Serdal Altunsöz



LEVENT SÜRME KİMDİR?



Levent Sürme 30 Mart 1983'te Türkiye'de doğdu. Sürme ailesi, Levent henüz 6 yaşındayken Almanya'ya taşındı.



Levent Sürme 19 yaşında bu kez antrenör olarak Augsburg'da görev almaya başladı. 15 yıl emek vereceği kulüpte göreve başlayan genç çalıştırıcı, U-8’den A Takım’a kadar bütün kategorilerde 'Şef Antrenör' olarak görev yaptı.



Chelsea ile kulüpler bazında dünyanın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel ile Augsburg altyapısında 3 yıl beraber çalıştı.



Her antrenörden bambaşka şeyler öğrenen Türk hoca, aralıksız 18 yıldır bu işi yapıyor ve son 8 yıldır da UEFA A lisansına sahip durumda bulunuyor.