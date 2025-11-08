Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leverkusen - Heidenheim karşı karşıya geliyor. Heidenheim zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Leverkusen - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

LEVERKUSEN - HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Leverkusen - Heidenheim kozlarını paylaşıyor. Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.