Lewandowski ve eşi tatil için Türkiye'de

Bundesliga'da attığı 34 golle takımı Bayern Münih'in şampiyonluğunda önemli rol oynayan Lewandowski, tatil için Türkiye'yi seçti.

Bundesliga'da gol kralı olan ve ismi Barcelona ile de anılan Polonyalı golcü, ailesiyle birlikte Antalya'da tatilini yapıyor.



Tatilde de boş durmayan tecrübeli golcü, bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarından Antalya'da bir otelde antrenman yaptığı anları paylaşayan Lewandowski, antrenman dışında ise ailesine zaman ayırıyor.

33 yaşındaki golcü oyuncu ayrıca sık sık plaj voleybolu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.



Yıldız futbolcunun eşi de tatil karelerini sık sık sosyal medya hesaplarından Türkiye mesajıyla yayınlıyor.