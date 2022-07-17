Lewandowski'nin Barcelona maaşı: En çok kazanan 9 futbolcu arasında yok

Barcelona, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin transferi için Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.



Katalan Kulübü, 33 yaşındaki Lewandowski'nin sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağını duyurdu.

ROBERT LEWANDOWSKİ BARCELONA'DA NE KADAR KAZANACAK?



Almanya basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslarla 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.



Türlü mali sıkıntılarla boğuşan Barça'nın yeni yıldızına ne kadar ödeme yapacağı da merak konusu oldu. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Lewandowski, transferi tamamlamak için büyük bir maaş kesintisi yapmayı kabul etti.



Marca gazetesi, Bayern Münih'ten yılda 23 milyon Euro brüt maaş alan Lewandowski'nin İspanyol devinden yıllık 9 milyon Euro net maaşla sözleşme imzalayacağını yazdı. Bu da yıllık yaklaşık 17,6 milyon Euro (haftada 336 bin Euro) brüt maaş anlamına geliyor.



Robert Lewandowski'nin bu anlaşması LaLiga'daki en yüksek maaşlı 9 futbolcunun arasına giremedi.



İSPANYA LALİGA'DA EN ÇOK KAZANAN 9 FUTBOLCU (BRÜT MAAŞ/YILLIK)



9. Luka Modric – 20 milyon Euro



8. David Alaba – 20 milyon Euro



7. Jan Oblak – 20 milyon Euro



6. Jordi Alba – 20 milyon Euro



5. Antoine Griezmann – 20 milyon Euro



4. Toni Kroos – 22 milyon Euro



3. Sergio Busquets – 23 milyon Euro



2. Karim Benzema – 24 milyon Euro



1. Eden Hazard – 30 milyon Euro



ROBERT LEWANDWOSKİ'NİN KARİYER BASAMAKLARI



Tecrübeli santrfor, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.



Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.



Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.