Lewandowski'nin gizli opsiyonu devreye girdi: Barcelona ile sözleşmesi uzadı

Robert Lewandowski, gelecek sezon da Barcelona forması giyecek.

36 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir madde, dün akşam Las Palmas karşısında aldığı süreyle birlikte devreye girdi.



Polonyalı gol makinesi, Bayern Münih’ten Barcelona’ya transfer olmuş ve Katalan ekibinde dört yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

OPSİYON OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRDİ

İspanyol medyasına göre, sözleşmesine üçüncü sezon için özel bir madde eklenmişti.

Buna göre, eğer Lewandowski maçların en az yüzde 55’inde en az 45 dakika sahada kalırsa, sözleşmesinin son yılı otomatik olarak devreye girecekti.



Lewandowski, Las Palmas’taki karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kalarak bu yüzdeyi yakaladı.

2026 YAZINA KADAR UZADI

Böylece, Barcelona’daki sözleşmesi, kulüp tarihinin en golcü isimlerinden biri olarak 2026 yazına kadar uzamış oldu.



Deneyimli forvet, şu ana kadar oynanan 38 maçın 34’ünde en az 45 dakika süre aldı.

Sezonun geri kalanında Lewandowski sahalardan uzak kalsa bile büyük bir sorun yaratmayacak.

Çünkü Las Palmas maçıyla birlikte yüzde 55 barajını geçtiği için sözleşme maddesi devreye girdi ve onun Katalonya’daki geleceği kesinleşmiş oldu.

Polonyalı forvet, Barcelona formasıyla bu sezon 35 resmi maçta 32 gol sevinci yaşarken, 3 asist yaptı.

