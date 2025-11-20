Lewis Hamilton'dan John Elkann açıklaması: "Aramızda bir sorun yok"

İstatistiksel olarak Formula 1 tarihinin en başarılı ismi olan Lewis Hamilton, 2024 yılının şubat ayında önümüzdeki sezon itibarıyla Ferrari için yarışacağını duyurmuş ve motor sporları tutkunlarını şaşkına çevirmişti.

40 yaşındaki pilotun başarılarla dolu 12 sezonun ardından Mercedes'ten ayrılması büyük bir risk olarak görülmüştü.

Bu sezonun başlarından beri Ferrari'nin koltuğuna oturan Lewis Hamilton, yarış takviminin bitmesine iki yarış kala podyuma çıkma başarısı gösteremedi. İngiliz yarışçı, bu sezonu podyuma çıkamadan tamamlarsa kariyerinin en başarısız sezonunu geride bırakmış olacak.

Ferrari'nin sahibi olan John Elkann da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla hem Charles Leclerc'i hem de Lewis Hamilton'u eleştirmişti. Elkann, "Pilotlarımızın daha fazla sürüşe odaklanması ve daha az konuşması gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Hamilton'dan Elkann'ın bu sözlerine cevap geldi.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu hafta sonu yapılacak olan Las Vegas Grand Prix'i öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Hamilton, Elkann'ın eleştirilerine şu şekilde yanıt verdi: "John ile her hafta konuşuyoruz, gayet iyi bir ilişkimiz var. Sözlerine bir cevap vermeme gerek yok, bu tür sözlere fazla anlam yüklüyoruz. John çok hırslı bir kişilik ve herkesi en iyisi için yükseltmeye çalışıyor. Ferrari'yi çok seviyor. Ben de Ferrari'yi çok seviyorum. İkimiz de her durumda en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"BURAYA HER ŞEYİ BİLEREK GELDİM"

Hamilton, Ferrari'deki mevcut durumu hakkında sorulan soruyu ise şöyle cevapladı: “Buraya takım hakkındaki her şeyi bilerek geldim. Gemiyi başka bir yöne yönlendirmek zaman alır. Büyük bir takımız. Birçok küçük parça var ve onları onarmak zaman alıyor. Bu biraz da dağa tırmanmak gibi. Bazı hafta sonları geriye doğru adımlar atıyoruz ama geri dönüp tekrardan deniyoruz. Takımımın %100 arkasındayım. Kendimin de %100 arkasındayım. Doğru şeyleri yaptığımızı biliyoruz ve her şey muhteşem olacak. Yaptığımız şeye gerçekten inanıyorum.”