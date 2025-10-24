Lewis Hamilton'dan Formula 1 itirafı

Şu ana kadar yapılan yarışlarda podyuma çıkma başarısı gösteremeyen Ferrari pilotu Lewis Hamilton , sezonun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'i öncesinde açıklamalarda bulundu. "GEÇEN YILI TEKRAR EDEBİLİRİZ" 2024 sezonunda Ferrari'nin burada kazandığını hatırlatarak söze başlayan başarılı sporcu, "Bence geçen yıl Meksika'da çok güçlüydük. Bu sebeple geçen seneden öğrendiğimiz şeyleri burada tekrar edebileceğimizi umuyorum. Birinci olmayı çok özledim." ifadelerini kullandı.

LECLERC UMUTSUZ



Yaklaşan Meksika GP hakkında Hamilton kadar umutlu olmayan Leclerc ise, "Şu anki duruma bakarsak yarışı kazanmaya yakın olduğumuzu söyleyemem. Ama asla, asla demem. Geçtiğimiz sezon burada yaptıklarımız kesinlikle pozitifti. Carlos çok iyi bir performans göstermişti ve ona yaklaşmak benim için çok zordu. Umarım bunu tekrarlayabiliriz ancak geçen seneye göre birinciden çok uzakta olduğumuzu hissediyorum. Olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece yarış kazanmamız zor." ifadelerini kullandı.

