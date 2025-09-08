Libya - Svaziland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası Afrika eleme maçları heyecanı devam ediyor. Libya zorlu karşılaşmada Svaziland’ı konuk ediyor. Libya kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Libya - Svaziland mücadelesinin ekranlara geleceği kanal araştırılıyor.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Libya, Svaziland karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Libya - Svaziland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LİBYA - SVAZİLAND MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Libya - Svaziland karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak mücadele saat 19:00’da başlarken yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
