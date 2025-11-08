Lider Atletikspor kazanmak istiyor

Kayseri Amatör Küme’de bu sezonun en dikkat çeken takımı Atletikspor oldu. Ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Atletikspor; topladığı 21 puanla zirvede yer alıyor.

Rakip filelere bolca gol gönderen Atletikspor, savunmada da sağlam görüntüsüyle dikkat çekiyor. Liderliğini koruyan Atletikspor, 8. haftada Hacılar Erciyesspor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi takımın hedefi ise galibiyet serisini sürdürerek namağlup unvanını korumak.Atletikspor cephesi; çıkışın sezon sonuna kadar devam etmesini umut ediyor.