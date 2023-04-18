Lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor (İlk 11'ler belli oldu)

Galatasaray'da hedef, puan farkını koruyarak liderliği sürdürmek. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.



Ligde çıktığı son 17 maçın 16'sını kazanan ve yalnızca 1 yenilgi alan Okan Buruk'un öğrencileri, 66 puan ile zirvede yer alıyor.



Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi tam kadro olarak hazır. Sarı-kırmızılılar'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.



Sarı-kırmızılılar'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında.



Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Alanyaspor'da Umut Güneş kırmızı kart cezası ve Candeias sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.



MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU



Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Adekugbe, Torreira-Oliveira, Rashica-Mertens-Kerem, Icardi



Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Rassoul, Fatih, Yusuf, Fer, Doumbia, Lusamba, Efecan, Cavaleiro, Hassan.



Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu Haberi Görüntüle