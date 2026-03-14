Lider Galatasaray, Başakşehir karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Lider Galatasaray, Avrupa kupalarına katılım hakkı peşindeki Başakşehir'i konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçı Batuhan Kolak yönetti. Maçı Galatasaray 3-0 kazanarak 3 puanı aldı. Goller Nhaga, Osimhen ve Singo'dan geldi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı ve Leroy Sane kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

3 DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Buruk, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'ya RAMS Başakşehir müsabakasında forma veremedi. Tecrübeli teknik adam, Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlayan Jakobs ve Lemina'yı da yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'ü görevlendirdi.

TAKIMIN BAŞINDA İRFAN SARALOĞLU YER ALDI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde görev yapamadı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı yönetti.



YUNUS KAPTANLIK BANDINI TAKTI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Yunus Akgün, Başakşehir maçına kaptanlık bandıyla çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanlarından Abdülkerim'in cezalı olması, Icardi'nin ise ilk 11'de forma giyememesinden dolayı kaptanlık görevini Yunus'a verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 5 resmi maçın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



39' Noa Lang'ın kullandığı kornerde Singo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Sanchez' devamında topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi



45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE



56' RAMS Başakşehir'de Festy Ebosele ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü

57' Singo'nun golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti

68' Osimhen'in golüyle Galatasaray farkı 'ye çıkardı

64' Victor Osimhen'in volesi, Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle birlikte direkten oyun alanına döndü

85' Nhaga'nın golüye fark açıldı: 3-0

90' Maç sona erdi