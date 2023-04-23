Lider Galatasaray evinde puan bıraktı: 6 gollü düelloda kazanan yok

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakadan önce sahasında Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçları kazanmıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın sahasındaki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

İSTANBUL TAKIMLARINA İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.



Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.



BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.



Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.



ICARDI PENALTI KAÇIRDI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

