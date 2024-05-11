Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.



Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.

BİTİME İKİ HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR



Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir.



Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.



Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



DERBİ ÖNCESİ 7 OYUNCU KART SINIRINDA



Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçına tam kadro çıkacak.