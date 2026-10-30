Lider Galatasaray, Konya'da. Osimhen özel uçakla geldi, 11'de yerini aldı

Süper Lig'in lideri Konya'da sahne alacak. Galatasaray 10. hafta maçında Konyaspor 'a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.



Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 2 puan farkla liderliğe yükseldi. Sarı kırmızılılar bu sezon tek yenilgisini deplasmanda, Trabzonspor karşısında yaşadı.

Ev sahibi Konysapor 3 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Gençlerbirliği karşısında son verdi ve 8 puanla 14. sırada.

EKSİKLER

Abdülkerim Bardakcı cezası sebebiyle eski takımına karşı forma giyemeyecek. Kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz da riske edilmedi. İlhan Palut'un ekibinde tek eksik çapraz bağı yırtılan stoper Adil Demirbağ.

OSİMHEN TAKIMA KATILDI



Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Osimhen’in bir kız çocuğu dünyaya geldi. Osimhen kafileyle birlikte değil bugün bireysel olarak Konya'ya gitti. Nijeryalı futbolcu ilk 11'de yerini aldı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.



