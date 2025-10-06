Ligde 8'inci hafta bitti: Galatasaray namağlup lider

Süper Lig'de haftaya 7'de 7'lik galibiyet serisiyle giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22'ye çıkaran sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini korudu.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRADA

Haftanın kapanış gününde Göztepe evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi, Samsunspor ise sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçip puanını 17'ye yükselten Trabzonspor ise ligde ikinci sıraya yükseldi.

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup kulüpler oldu. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz 3 puan alamayan Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada yer aldı.



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5

- Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0

- Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2



- Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0



- Galatasaray-Beşiktaş: 1-1



- Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1



- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2



- Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0



- Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0



9'UNCU HAFTA PROGRAMI



18 Ekim Cumartesi:

- 14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor



- 17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği



- 17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor



- 20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray



19 Ekim Pazar:

- 14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor



- 17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe



- 17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor



- 20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük



20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa

