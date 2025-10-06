Ligde 8'inci hafta bitti: Galatasaray namağlup lider
Süper Lig'de 8'inci haftanın perdesi, Göztepe- RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarıyla kapandı. İlk kez puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliği kaptırmadı.
Süper Lig'de haftaya 7'de 7'lik galibiyet serisiyle giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22'ye çıkaran sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini korudu.
TRABZONSPOR İKİNCİ SIRADA
Haftanın kapanış gününde Göztepe evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi, Samsunspor ise sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçip puanını 17'ye yükselten Trabzonspor ise ligde ikinci sıraya yükseldi.
8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup kulüpler oldu. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz 3 puan alamayan Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5
- Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0
- Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2
- Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0
- Galatasaray-Beşiktaş: 1-1
- Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2
- Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0
- Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0
9'UNCU HAFTA PROGRAMI
18 Ekim Cumartesi:
- 14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor
- 17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği
- 17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
- 20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray
19 Ekim Pazar:
- 14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor
- 17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe
- 17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor
- 20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa
