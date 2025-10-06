NTV.COM.TR

Ligde 8'inci hafta bitti: Galatasaray namağlup lider

Süper Lig'de 8'inci haftanın perdesi, Göztepe- RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarıyla kapandı. İlk kez puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliği kaptırmadı.

'de haftaya 7'de 7'lik galibiyet serisiyle giren lider , sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22'ye çıkaran sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini korudu.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRADA

Haftanın kapanış gününde Göztepe evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi, Samsunspor ise sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçip puanını 17'ye yükselten Trabzonspor ise ligde ikinci sıraya yükseldi.

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup kulüpler oldu. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz 3 puan alamayan Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5

- Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0

- Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2

- Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0

- Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

- Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2

- Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0

- Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0

9'UNCU HAFTA PROGRAMI

18 Ekim Cumartesi:

- 14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor

- 17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği

- 17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

- 20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray

19 Ekim Pazar:

- 14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor

- 17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe

- 17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor

- 20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa

