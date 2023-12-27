Ligde ikinci yarı ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig'de ikinci devre tarihi

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 18. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Fenerbahçe'nin averajla liderlik koltuğunda bulunduğu Süper Lig'de ikinci yarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.



SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İkinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı 5, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. hafta karşılaşmaları ile başlayacak.



19. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



5 Ocak Cuma:



17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)



20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)



6 Ocak Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)



16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)



7 Ocak Pazar:



13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)