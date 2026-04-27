Ligde sıralama değişebilir. Konyaspor-Trabzonspor maçı
27.04.2026 19:02
Son Güncelleme: 27.04.2026 19:34
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
KAZANIRSA İKİNCİ OLACAK
Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.
Trabzonspor, kazanması halinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'a puan kaybettiği haftada 2. sıraya oturacak.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Bordo-mavililerde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.