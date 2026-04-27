Ligde sıralama değişebilir. Konyaspor-Trabzonspor maçı

27.04.2026 19:02

Son Güncelleme: 27.04.2026 19:34

Ligde sıralama değişebilir. Konyaspor-Trabzonspor maçı
Resmi Kurum
NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

19:33
TEKKE: "HEDEFİMİZE ÇOK NET YAKLAŞTIK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Türkiye Kupası'nda ciddi bir hasar aldık. Savic'in olmayışı sebebiyle zorunluluktan değişiklikler yaptık. Belki de ilk kez oynayacak o bölgede Lovik. Savic belki kupa maçına kadar bizimle olmayacak. Hedeflerimizden bir tanesine daha çok net bir şekilde yaklaşmış durumdayız. Bugün kazanırsak belki de bu gerçekleşecek. Bugün sakatlık olmamasını temenni ediyorum."
IHA
18:43
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Olaigbe, Bardhi, Muleka. Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.
Anadolu Ajansı

KAZANIRSA İKİNCİ OLACAK

 

Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

 

Trabzonspor, kazanması halinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'a puan kaybettiği haftada 2. sıraya oturacak.

 

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

 

Bordo-mavililerde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

