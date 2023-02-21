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Ligden çekilen Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcu gönderildi

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcu kiralık olarak, bir oyuncu da bonservisiyle başka takımlara transfer oldu.

Ligden çekilen Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcu gönderildi

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Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, yaşanılan felaketi sonrası ligden çekilme kararının ardından futbolcuların gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Cengizhan Akgün'ün Kocaelispor'a, Ogün Özçiçek'in Çaykur Rizespor'a, Burak Kavlak'ın Esenler Erokspor'a, Atakan Müjde'nin Pendikspor'a, Nuri Fatih Aydın'ın Karşıyaka'ya, Mert Miraç Altıntaş'ın Kuşadasıspor'a, Berat Yaman'ın Şanlıurfaspor'a, Philip Awuku'nun Tuzlaspor'a ve Haqi Osman'ın Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Ally Malle'nin de sonraki satıştan yüzde 50 pay sahibi olacak şekilde bonservisiyle Eyüpspor'a transfer olduğu kaydedildi.

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