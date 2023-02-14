Ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic Trabzonspor'da

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Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Lazar Markovic’i transfer etti.



Maliyetleri azaltmak adına devre arasında transfer yapmama kararı alan Trabzonspor’un sürpriz transferi bu akşam kente gelecek.

Saat 21.00 sıralarında havayoluyla gelmesi beklenen oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) deprem nedeniyle ligden çekilmesine onay verdiği takımların oyuncuları, yeni takımlarında yabancı kontenjanından sayılmadan maç listesinde yer alabilecek.

