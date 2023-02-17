Ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'da 10 futbolcu gönderildi

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası ligden çekilme kararı alan takımlardan biri olan Gaziantep FK, 10 futbolcuyu kiralık olarak başka kulüplere gönderildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzün yaşanılan deprem felaketiyle ligden çekilmesinin ardından futbolcularımızın transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme;



Alexandru Maxim: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Lazar Markovic: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Trabzonspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Mustafa Burak Bozan: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Ömürcan Artan: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Luka Stankovski: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar FC Gorica ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Mustafa Eskihellaç: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Günay Güvenç: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Furkan Soyalp: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Adana Demirspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Halil İbrahim Pehlivan: Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Halil İbrahim ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir. Katkılarından dolayı Halil İbrahim'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.



Joao Figueired: Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Joao Figueiredo’nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Joao Figueiredo’ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

