Ligin başlamasına bir gün kala futbolcuların lisansları çalındı

Hatay 1. Amatör Küme'de mücadele eden Mesa Spor, ilk maçına 10 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da İskenderun ilçesi temsilcisi Azganlıkspor karşısında çıkacaktı.

Ligin ilk müsabakası olacak olan maça 1 gün kalaysa kulübün yönetiminin bulunduğu ofisten 120 lisans içerisinden A takım oyuncusu 20 oyuncunun lisansı çalındı.

Durumu polis ekiplerine bildiren kulüp yönetiminin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Öte yandan, binanın giriş kısmında bulunan kameradaysa 2 kişinin gece saatlerinde binaya giriş ve çıkış yaptığı görüldü. Müsabakaya 1 gün kala yaşanan olay sonrası kulüp yönetimi yapılanın kasıtlı olduğunu düşünerek durumu TFF'ye bildirdi. Maçın oynanıp oynanmayacağıysa maç saatinde belli olacak.



"DOLAPTAN SADECE A TAKIMIN LİSANSLARINI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞIYORLAR”



Payas Mesa Spor kulübü yöneticisi Hakan Aydın, “İki kişi kulüp odamıza gelip, direkt A takım lisanslarını dolabın içinden çaldılar. Perşembe günü resmi maçlarının olduğunu ve kasıtlı şekilde yapılmış olayla şoka uğradık. Kimliği belirsiz şahıslar lisansların yerini elleriyle koymuş gibi buluyor; 120 tane sporcunun lisansının bulunduğu dolaptan sadece A takımın lisanslarını çalıp kayıplara karışıyorlar. Olayın kesinlikle kasıtlı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz." dedi.



Maça çıkma taraftarı olduklarını ve bunun için mücadele edeceklerini belirten Aydın, “Yarışmalar ve gerekli konu hakkında TFF'ye bütün bilgileri verdik, onlar da bize yardımcı oldular inşallah yarınki maça çıkabiliriz. Bir ertelenme söz konusu da olabilir."