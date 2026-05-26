Ligler biter bitmez hareket geçtiler. "Evet" dedi kulübü bekliyor

Galatasaray 'da Gabriel Sara'nın performansı dikkat çekti. Kulüpler ligler bitmez bitmez harekete geçti.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Sarı kırmızılı ekibin yıldızına Premier Lig'den kanca geldi.

Sara'nın menajeri vasıtasıyla yaptığı görüşmelerde Aston Villa'nın kendisine sunduğu teklife “Evet” yanıtı verdiği iddia edildi.



PREMİER LİG'İ İSTİYOR

Premier Lig'de forma giymeye sıcak bakan 26 yaşındaki futbolcunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.

27 milyon euro piyasa değeri olan yıldız için Galatasaray'ın beklentisi 35 milyon euro.

Sara'nın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılında son bulacak. Sara, Brezilya'nın son oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almış ancak Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti.