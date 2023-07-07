Ligler ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi)

SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?



Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?



Süper Lig fikstür çekim tarihi henüz açıklanmadı.



Sezon planlamalarına ilişkin diğer ayrıntılar daha sonra ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.