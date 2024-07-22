Ligler ne zaman başlayacak? 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Takımlarının maçlarını heyecanla takip etmek isteyen ve yeni transferleri izlemek isteyen futbolseverler, Süper Lig'in başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan 2024-2025 fikstür çekimiyle birlikte liglerin başlayacağı tarihler belli oldu.
Buna göre; Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:
Sivasspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir
Kasımpaşa-Konyaspor
Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
Antalyaspor-Göztepe
Samsunspor-Beşiktaş
Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK
Mondihome Kayserispor (Bay)
SÜPER LİG DERBİLERİ NE ZAMAN?
Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.
Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.
Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
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