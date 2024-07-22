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Ligler ne zaman başlayacak? 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri

Liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih araştırmaları tüm futbolseverler tarafından yapılmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Fikstür çekiminin yapılmasıyla birlikte ise ilk hafta maçları ve derbi tarihleri belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Ligler ne zaman başlayacak? 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri

2024-2025 Trendyol sezonunun başlayacağı tarih, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Takımlarının maçlarını heyecanla takip etmek isteyen ve yeni transferleri izlemek isteyen futbolseverler, Süper Lig'in başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yapılan 2024-2025 çekimiyle birlikte liglerin başlayacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

Ligler ne zaman başlayacak? 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri - 1

DERBİLERİ NE ZAMAN?

çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük , Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.

Sezonun fikstürü, "https://www..org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

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