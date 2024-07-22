Ligler ne zaman başlayacak? 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Takımlarının maçlarını heyecanla takip etmek isteyen ve yeni transferleri izlemek isteyen futbolseverler, Süper Lig'in başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan 2024-2025 fikstür çekimiyle birlikte liglerin başlayacağı tarihler belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.



SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:



Sivasspor-Trabzonspor



Fenerbahçe-Adana Demirspor



Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir



Kasımpaşa-Konyaspor



Galatasaray-Atakaş Hatayspor



Corendon Alanyaspor-Eyüpspor



Antalyaspor-Göztepe



Samsunspor-Beşiktaş



Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK



Mondihome Kayserispor (Bay)

