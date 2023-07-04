Ligler ne zaman başlayacak? İşte 2023-24 Süper Lig ve 1. Lig başlama tarihi

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihi belli oldu. Takımlar transfer çalışmalarına ve yeni sezon öncesi hazırlık kamplarına devam ederken, taraftarlar ise ilk hafta maçlarının tarihine odaklandı. İşte, Süper Lig ve 1. Lig'de ilk hafta maçlarının takvimi...



SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.



SEZON NE ZAMAN BİTECEK?



Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

