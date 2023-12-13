Ligler ne zamana kadar ertelendi? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Liglerin ne zaman kadar ertelendiğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğun ardından TFF acil bir şekilde toplanarak, ligleri süresiz olarak erteleme kararı almıştı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Ligler ne zamana kadar ertelendi?



LİGLER NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?



Hakem Halil Umut Meler'e atılan yumruğun ardından ara verilen liglere dönüş için tarih araştırmaları başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, bugün sporda şiddet önlemleri ve maçların başlangıç tarihi hakkında görüşecek.



Yapılacak görüşmelerin ardından Süper Lig maçlarının başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

İKİ KRİTİK TOPLANTI YAPILACAK



Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı kınayan futbol camiasında bugün iki kritik zirve var.



Ligleri süresiz erteleyen Futbol Federasyonu, maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında toplanacak.



Halil Umut Meler'e yaptığı ziyaretin ardından Ankara'da bakanlarla görüşen federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kuruluyla vereceği son kararı saat 13'te açıklayacak.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ertelenen liglere dönüşün uzun sürmeyeceğini söyledi.