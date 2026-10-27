Ligue 1'de zirvenin yeni sahibi PSG

Ligue 1'de liderlik mücadelesinde Paris Saint-Germain , Olympique Lyon 'u 2-0 mağlup ederek puanını 17 yaptı ve zirveye yükseldi.

Uzun süre 0-0 devam eden maçta golleri kulübeden oyuna giren oyuncular attı.

Senny Mayulu 72. dakikada PSG'yi 1-0 öne geçirirken Godts da 84. dakikada attığı golle skoru belirledi.

Tüm kulvarlardaki son sekiz maçını, Ligue 1'de ise üst üste beşinci maçını kazanan PSG'de bu maç yüzünden 10 oyuncu Ballon d'Or ödül törenini de kaçırdı.