Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lille - Angers karşı karşıya geliyor. Angers zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LİLLE - ANGERS MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Lille - Angers kozlarını paylaşıyor. Villeneuve d'Ascq'da, Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 19.15’de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



