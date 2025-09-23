Lille - Brann maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Lille ile Brann karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Lille, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Brann karşısında hata yapmak istemiyor. Brann ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lille - Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Lille - Brann maçı canlı yayın bilgisi…
LİLLE - BRANN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lille - Brann mücadelesi 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.
Stade Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
- Etiketler :
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Maç