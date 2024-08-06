Lille - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe Devler Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya geliyor.

Rumen hakem İsvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele, Fransa'daki Olimpiyat Oyunları tedbirleri nedeniyle Lille'de oynanmayacak.

Fransız ekibi, Fenerbahçe'yi evinden 50 kilometre uzaklıktaki Valenciennes şehrinde konuk ediyor.

İLK 11

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Krunic, İsmail Yüksek, Saint-Maximin, Dzeko, Tadic



LILLE: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Alexsandro, Diakite, Haraldsson, Andre, Gomes, Gudmunsson, Cabella, David

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

9' Fenerbahçe'de Edin Dzeko sarı kart gördü.

10' Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.

12' Lille, Tiago Santos'un golüyle 1-0 öne geçti.

21' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tekrardan oyuna dahil oldu.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 3 dakika ilave süre eklendi.

45+1' Fenerbahçe'de Ferdi, Lille'de ise Tiago Santos sarı kart gördü.

45+3' Mücadelenin ilk yarısı Lille'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Lille'in santrasıyla hareketlendi.

70' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın, Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin yerine oyuna dahil oldu.

78' Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil edildi.

79' GOL! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin frikik golüyle skora yeniden denge sağladı!

85' Sarı-lacivertlilerde Djiku, Rade Krunic'in yerine oyuna dahil oldu.