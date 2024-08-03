Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda zorlu Lille ile kritik bir maça çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarında bir aksilik yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Lille karşısında kazanmak ve bu turu geçip play-offlara adını yazdırmak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



LİLLE - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa’nın Lille takımına konuk olacak.



Lille-Fenerbahçe mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda 6 Ağustos Salı günü saat 21.30’da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.



FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAMP KADROSU



İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.