Lille hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Lille'nin tarihi

Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC olarak da bilinir), Fransız futbol kulübüdür. Kulüp, 1902'de kurulmuş olan Olympique Lillois ve 1901'de kurulmuş olan SC Fives futbol takımlarının birleşmesiyle, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille şehrinde 1944 yılında kuruldu.



KULÜP TARİHİ



II. Dünya Savaşı'ndan sonra LOSC 2 kez lig şampiyonu olmuş, 4 kez ligi ikinci olarak bitirmiş ve 6 kez Coupe de Francenı kazanmış ancak daha sonra yerel rakibi olan RC Lens gösterdiği başarı ve ilginin gölgesinde kalmıştır. İki kulüp arasındaki köklü rekabet, Lille OSC'nin büyük bir burjuvazi şehri -aynı zamanda Fransız Flanders bölümünün başkenti- olan Lille'de RC Lens'in ise orta direk madencilerin yaşadığı Lens kentinde kurulmuş olmalarına kadar takip edilebilir.



GÜNÜMÜZ



İkinci Lig'de üç yıl geçirdikten sonra 2000 yılında döndükleri Birinci Lig'de kazandıkları başarılar; üç kez; 2002, 2005 ve 2006'da şampiyonlar ligine katılmak, 2004'te Intertoto Kupası'nı kazanmak gibi, yerel rakiplerinin başarılarından çok daha üstündür. Ligue 1'de 2004/05 sezonunda Lille Monaco, Marsilya gibi büyük kulüplerin ve yerel rakibi Lens'in önünde lig ikincisi olarak parlak bir başarıya imza attı. Lyon ile arasında; Lyon'u evinde yenmesine rağmen kazanamadıkları bir şampiyonluk mücadelesi yaşandı. Lille doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldı ve grupları geçerek Avrupa'da iyi bir etki bırakmayı hedefledi. 2 Kasım 2005 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Manchester United'ı yenerek kendi kulüp tarihlerindeki en büyük başarılardan birini elde ettiler. Ancak Lille son iki maçında sadece bir puan toplayabildi. Grubu, Manchester United'ı arkalarında dördüncü sırada ve Avrupa kupalarının dışında bırakıp üçüncü sırada bitirip UEFA Kupası'na kaldılar. Lille'in UEFA Kupası macerası, son 16 takıma kaldıkları zaman karşılaştıkları Sevilla'ya elenince sona erdi.



2005/06 Ligue 1 sezonunda Lille, Lyon (bu takımı evinde 4-0 deplasmanda 1-3'lük skorlarla yendi) ve Bordeaux'nun ardından ligi üçüncü olarak bitirdi. Ezeli rakibi Lens ise gene Lille'in arkasında kalarak bu sezonu dördüncü bitirdi. Üçüncü sıra Lille'in Şampiyonlar Ligi için son eleme turuna kaldığı anlamına geliyordu. Eleme maçında Rabotniçki'yi 4-0 yenerek altı yıl içinde üçüncü kez, kendilerine ait düzenli bir stadı olmamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldılar. Grup maçlarını Lille, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Milan'ı etkileyici bir skorla; 2-0 yenmesine rağmen Milan'ın arkasında ikinci sırada bitirdi. Bir sonraki turdaki rakip eski bir tanıdıktı: Manchester United. Lille her iki maçı da 1-0'lık skorlarla kaybedip bu turda elendi. Fransa Ligue 1'de 2010-11 sezonunu şampiyonu olarak tamamlayan Lille, 2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, CSKA Moskova ve Trabzonspor'la birlikte B grubunda mücadele etti. Grupta sonuncu olarak turnuvadan elendi. 2020-21 sezonunda Ligue 1'i şampiyon olarak tamamladı ve 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.